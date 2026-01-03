США добавили новый документ в дело против Мадуро

Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка.

В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.