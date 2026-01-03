США добавили новый документ в дело против Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.
Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка.
В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.