Рейтинг@Mail.ru
США добавили новый документ в дело против Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 03.01.2026 (обновлено: 18:22 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066235341.html
США добавили новый документ в дело против Мадуро
США добавили новый документ в дело против Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
США добавили новый документ в дело против Мадуро
Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:14:00+03:00
2026-01-03T18:22:00+03:00
в мире
сша
николас мадуро
оон
дональд трамп
памела бонди
россия
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_f14322bf97981b0a379ea34cdc42b04d.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066235849.html
сша
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4db63ab3b1053f8eaccc9c8cc93ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, николас мадуро, оон, дональд трамп, памела бонди, россия, венесуэла
В мире, США, Николас Мадуро, ООН, Дональд Трамп, Памела Бонди, Россия, Венесуэла
США добавили новый документ в дело против Мадуро

США добавили новый конфиденциальный документ в дело против Мадуро

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.
Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка.
В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле
Вчера, 18:20
 
В миреСШАНиколас МадуроООНДональд ТрампПамела БондиРоссияВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала