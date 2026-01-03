Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал США освободить Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
18:13 03.01.2026 (обновлено: 20:21 03.01.2026)
МИД России призвал США освободить Мадуро
Российский МИД решительно призывает американские власти освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 03.01.2026
россия
удары сша по венесуэле
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
силия флорес
памела бонди
россия
венесуэла
сша
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
2026-01-03T18:13
true
PT0M32S
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе
Солдаты обеспечивают безопасность территории вокруг дворца Мирафлорес в Каракасе
2026-01-03T18:13
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4db63ab3b1053f8eaccc9c8cc93ac.jpg
1920
1920
true
россия, удары сша по венесуэле, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире, силия флорес, памела бонди, дональд трамп, наркокартели, наркотики, вооруженные силы сша, ввс сша
Россия, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Венесуэла, США, В мире, Силия Флорес, Памела Бонди, Дональд Трамп, наркокартели, Наркотики, Вооруженные силы США, ВВС США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский МИД решительно призывает американские власти освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию", — говорится в заявлении министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения, заявила ранее в субботу генеральный прокурор США Памела Бонди. По ее словам, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Вчера, 13:09

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой.
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
Вчера, 12:36

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
Вчера, 14:41
 
РоссияУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ миреСилия ФлоресПамела БондиДональд ТрампнаркокартелиНаркотикиВооруженные силы СШАВВС США
 
 
