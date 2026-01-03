МИД Франции осудил военную операцию США против Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права.
"Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права. Франция напоминает, что никакое устойчивое политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы самостоятельно решают своё будущее", - написал он.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.