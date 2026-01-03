https://ria.ru/20260103/ssha-2066231053.html
Аргентина поддержит США при рассмотрении вопроса по Венесуэле на СБ ООН
Аргентина поддержит США при рассмотрении вопроса по Венесуэле на СБ ООН
Аргентина в случае рассмотрения вопроса по Венесуэле на Совбезе ООН поддержит США, сообщил президент Хавьер Милей.
Милей: Аргентина поддержит США в случае рассмотрения вопроса по Венесуэле СБ ООН