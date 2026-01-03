Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об источнике ЦРУ в правительстве Венесуэлы
17:22 03.01.2026 (обновлено: 18:04 03.01.2026)
СМИ сообщили об источнике ЦРУ в правительстве Венесуэлы
СМИ сообщили об источнике ЦРУ в правительстве Венесуэлы
У ЦРУ в правительстве Венесуэлы есть источник, который помог США отследить передвижения лидера страны Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
в мире
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
оон
дональд трамп
венесуэла
сша
россия
венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, в мире, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), оон, дональд трамп, россия
Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле, В мире, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Дональд Трамп, Россия
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaКаракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. У ЦРУ в правительстве Венесуэлы есть источник, который помог США отследить передвижения лидера страны Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Источник ЦРУ внутри правительства Венесуэлы следил за местоположением Николаса Мадуро... до его захвата", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, американская разведка также следила за Мадуро с помощью дронов.
Как пишет газета, захват лидера Венесуэлы готовился в течение нескольких месяцев.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
ВенесуэлаСШАУдары США по ВенесуэлеВ миреНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНДональд ТрампРоссия
 
 
