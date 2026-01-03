https://ria.ru/20260103/ssha-2066227168.html
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выстраивать хорошие отношения с Венесуэлой, после проведения операции по захвату президента... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:20:00+03:00
Трамп после захвата Мадуро заявил, что США хотят хороших отношений с Венесуэлой