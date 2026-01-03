Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 03.01.2026 (обновлено: 17:31 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066227168.html
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выстраивать хорошие отношения с Венесуэлой, после проведения операции по захвату президента... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:20:00+03:00
2026-01-03T17:31:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062545366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e4ad823bfec85c85792cd2c314db72.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066228752.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062545366_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ed975bf603b0db41a36287d1cfd685b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой, заявил Трамп

Трамп после захвата Мадуро заявил, что США хотят хороших отношений с Венесуэлой

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выстраивать хорошие отношения с Венесуэлой, после проведения операции по захвату президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
"Мы хотим свободы для народа Венесуэлы и хотим иметь с ними хорошие отношения", - сказал Трамп в субботнем эфире телеканала Fox News.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп
Вчера, 17:30
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала