Рейтинг@Mail.ru
США будут решить судьбу Венесуэлы после захвата Мадуро, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 03.01.2026 (обновлено: 17:25 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066226304.html
США будут решить судьбу Венесуэлы после захвата Мадуро, заявил Трамп
США будут решить судьбу Венесуэлы после захвата Мадуро, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
США будут решить судьбу Венесуэлы после захвата Мадуро, заявил Трамп
США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:17:00+03:00
2026-01-03T17:25:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066218759.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, николас мадуро, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Дональд Трамп
США будут решить судьбу Венесуэлы после захвата Мадуро, заявил Трамп

Трамп: США будут участвовать в решение будущего Венесуэлы после захвата Мадуро

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он (Мадуро - ред.) ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, что будет дальше с народом Венесуэлы.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро грозит четыре пожизненных срока в США
Вчера, 16:49
 
В миреСШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала