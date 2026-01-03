Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы назвал действия США нарушением международного права
17:16 03.01.2026
МИД Венесуэлы назвал действия США нарушением международного права
МИД Венесуэлы назвал действия США нарушением международного права - РИА Новости, 03.01.2026
МИД Венесуэлы назвал действия США нарушением международного права
Действия США против Венесуэлы являются вопиющим нарушением международного права, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Иван Хиль. РИА Новости, 03.01.2026
МИД Венесуэлы назвал действия США нарушением международного права

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Действия США против Венесуэлы являются вопиющим нарушением международного права, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Иван Хиль.
"Произошедшее – вопиющее нарушение международного права", - сообщил глава ведомства.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
