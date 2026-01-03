https://ria.ru/20260103/ssha-2066225044.html
Во время операции в Венесуэле никто со стороны США не погиб, заявил Трамп
Во время операции в Венесуэле никто со стороны США не погиб, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Во время операции в Венесуэле никто со стороны США не погиб, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что никто со стороны США не погиб во время операции в Венесуэле, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:11:00+03:00
2026-01-03T17:11:00+03:00
2026-01-03T17:18:00+03:00
удары сша по венесуэле
венесуэла
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aaf89eb4bb8a4d5e29034bff1c66a0b1.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066226304.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ed886525bcb0b7eaed8cc9bb559f35d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары сша по венесуэле, венесуэла, в мире, дональд трамп, сша
Удары США по Венесуэле, Венесуэла, В мире, Дональд Трамп, США
Во время операции в Венесуэле никто со стороны США не погиб, заявил Трамп
Трамп: во время операции в Венесуэле никто со стороны США не погиб