https://ria.ru/20260103/ssha-2066224498.html
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в момент захвата силами США спал в своем доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:09:00+03:00
2026-01-03T17:09:00+03:00
2026-01-03T17:13:00+03:00
в мире
удары сша по венесуэле
николас мадуро
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860fb969efe1eb7bb11a83f79e08606b.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066225144.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd24a7dd1ed052af52c360fae72a2d41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, удары сша по венесуэле, николас мадуро, сша, венесуэла
В мире, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, США, Венесуэла
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN
CNN: Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США