Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
16:59 03.01.2026 (обновлено: 17:08 03.01.2026)
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов в Венесуэле по захвату лидера страны Николаса Мадуро проводилась при участии агентов ФБР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Группа агентов ФБР входила в состав сил специального назначения США, которые проводили операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - написал в соцсети X корреспондент телеканала со ссылкой на источник.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
Вчера, 12:57
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
