https://ria.ru/20260103/ssha-2066221534.html
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
Операция Соединенных Штатов в Венесуэле по захвату лидера страны Николаса Мадуро проводилась при участии агентов ФБР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:59:00+03:00
2026-01-03T16:59:00+03:00
2026-01-03T17:08:00+03:00
в мире
фбр
сша
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e06d003afa56936144b604f3549967.jpg
https://ria.ru/20260103/maduro-2066182386.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bd372d138a0496a5994cb01a350c9706.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фбр, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, ФБР, США, Венесуэла, Николас Мадуро
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
CNN: операция по захвату Мадуро проводилась при участии агентов ФБР