Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве
16:54 03.01.2026 (обновлено: 18:12 03.01.2026)
Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве
Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.01.2026
Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве
Генштабы Вооруженных сил Украины и США согласовали военный документ, касающийся вопросов поддержки ВСУ, передает Укринформ. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, украина, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, андрей гнатов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине, кирилл дмитриев
В мире, Украина, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, Кирилл Дмитриев
Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве

Гнатов: генштабы Украины и США согласовали военный документ о поддержке ВСУ

© Flickr / JuanedcФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Flickr / Juanedc
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Генштабы Вооруженных сил Украины и США согласовали военный документ, касающийся вопросов поддержки ВСУ, передает Укринформ.
"Проведена двусторонняя работа с США. <...> Был согласован военный документ, он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, модернизация. Каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора", — приводит агентство заявление начальника Генштаба украинских войск Андрея Гнатова.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Орбан сделал неожиданное заявление о мирном соглашении по Украине
31 декабря 2025, 18:53
По его словам, сейчас Киев проводит аналогичную работу с другими партнерами страны.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант пока не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский предложил Трампу дать Украине гарантии безопасности на 50 лет
29 декабря 2025, 12:36
В конце прошлой недели глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По ее итогам он заявил, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов.
Перед переговорами с главой киевского режима и после них президент США созвонился с Путиным. Российский лидер призвал ориентироваться на понимания, достигнутые во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Он также рассказал о попытке ВСУ атаковать госрезиденцию в Новгородской области и подчеркнул, что Москва пересмотрит свою позицию по урегулированию с учетом произошедшего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
 
В миреУкраинаСШАФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по УкраинеКирилл Дмитриев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
