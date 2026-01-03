Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Генштабы Вооруженных сил Украины и США согласовали военный документ, касающийся вопросов поддержки ВСУ, передает Генштабы Вооруженных сил Украины и США согласовали военный документ, касающийся вопросов поддержки ВСУ, передает Укринформ

"Проведена двусторонняя работа с США . <...> Был согласован военный документ, он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина , ВСУ, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, модернизация. Каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора", — приводит агентство заявление начальника Генштаба украинских войск Андрея Гнатова.

По его словам, сейчас Киев проводит аналогичную работу с другими партнерами страны.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант пока не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

РФПИ Кирилла Дмитриева. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главуКирилла Дмитриева.

В конце прошлой недели глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По ее итогам он заявил, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов.