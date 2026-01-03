https://ria.ru/20260103/ssha-2066218273.html
США не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы, пишет NYT
США не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы, пишет NYT - РИА Новости, 03.01.2026
США не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы, пишет NYT
Наземные силы и ПВО Венесуэлы, судя по всему, не оказали значительного сопротивления военным США, которые нанесли удары в латиноамериканской стране, похитив ее...
США не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы, пишет NYT
NYT: США не встретили сопротивления со стороны ПВО Венесуэлы