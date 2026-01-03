Рейтинг@Mail.ru
16:30 03.01.2026 (обновлено: 16:38 03.01.2026)
Жители Каракаса сообщили, что не получали оповещений во время ударов
2026-01-03T16:30:00+03:00
2026-01-03T16:38:00+03:00
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МАДРИД, 3 янв - РИА Новости. Жители Каракаса не получили уведомлений от систем гражданского оповещения во время ударов, нанесённых Соединёнными Штатами, заявила в субботу РИА Новости жительница венесуэльской столицы Андрэа Соса.
"Никаких сирен или официальных предупреждений мы не слышали. Ни члены нашей семьи, ни наши друзья или соседи не получили даже простых оповестительных сообщений на телефон", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в ночные часы над городом были слышны звуки пролетающих вертолетов. Многие проснулись от непонятного шума в небе, не понимая, что происходит и куда обращаться за информацией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
Вчера, 16:29
 
