Жители Каракаса сообщили, что не получали оповещений во время ударов

МАДРИД, 3 янв - РИА Новости. Жители Каракаса не получили уведомлений от систем гражданского оповещения во время ударов, нанесённых Соединёнными Штатами, заявила в субботу РИА Новости жительница венесуэльской столицы Андрэа Соса.

"Никаких сирен или официальных предупреждений мы не слышали. Ни члены нашей семьи, ни наши друзья или соседи не получили даже простых оповестительных сообщений на телефон", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ночные часы над городом были слышны звуки пролетающих вертолетов. Многие проснулись от непонятного шума в небе, не понимая, что происходит и куда обращаться за информацией.