Уругвай отверг военное вторжение США в Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
16:23 03.01.2026
Уругвай отверг военное вторжение США в Венесуэлу
Уругвай отверг военное вторжение США в Венесуэлу
Уругвай с озабоченностью следит за событиями в Венесуэле, отвергает военное вторжение одной страны на территорию другой, заявили в МИД страны. РИА Новости, 03.01.2026
Уругвай отверг военное вторжение США в Венесуэлу

МИД Уругвая отверг военное вторжение США в Венесуэлу

© REUTERS / Gaby OraaКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Каракас, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Уругвай с озабоченностью следит за событиями в Венесуэле, отвергает военное вторжение одной страны на территорию другой, заявили в МИД страны.
"Правительство Восточной Республики Уругвай внимательно и с глубокой озабоченностью следит за событиями, о которых сообщалось в последние часы из Венесуэлы, включая авиаудары США по венесуэльским военным объектам и гражданской инфраструктуре", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Уругвай "отвергает военное вторжение одной страны на территорию другой и подтверждает важность соблюдения международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности, основополагающего принципа, согласно которому государства должны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, или любым иным образом, несовместимым с целями ООН".
Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД
© 2026 МИА «Россия сегодня»
