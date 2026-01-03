Уругвай отверг военное вторжение США в Венесуэлу

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Уругвай с озабоченностью следит за событиями в Венесуэле, отвергает военное вторжение одной страны на территорию другой, заявили в МИД страны.
"Правительство Восточной Республики Уругвай внимательно и с глубокой озабоченностью следит за событиями, о которых сообщалось в последние часы из Венесуэлы, включая авиаудары США по венесуэльским военным объектам и гражданской инфраструктуре", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Уругвай "отвергает военное вторжение одной страны на территорию другой и подтверждает важность соблюдения международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности, основополагающего принципа, согласно которому государства должны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, или любым иным образом, несовместимым с целями ООН".