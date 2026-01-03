https://ria.ru/20260103/ssha-2066214336.html
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США - РИА Новости, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Британский журналист, обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X высказался о двойных стандартах в международной политике после похищения США РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:21:00+03:00
2026-01-03T16:21:00+03:00
2026-01-03T16:23:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
россия
сша
китай
владимир зеленский
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:255:720:660_1920x0_80_0_0_1296f70efcb14b53dade93ecc56c9f91.jpg
https://ria.ru/20260103/ataka-2066205866.html
россия
сша
китай
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:263:721:803_1920x0_80_0_0_60ae0ba14e948539d47eb95b28bce692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары сша по венесуэле, в мире, россия, сша, китай, владимир зеленский, николас мадуро, дональд трамп, венесуэла
Удары США по Венесуэле, В мире, Россия, США, Китай, Владимир Зеленский, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Венесуэла
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Журналист Рахман указал на двойные стандарты после атаки США на Венесуэлу