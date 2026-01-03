Рейтинг@Mail.ru
16:21 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Британский журналист, обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X высказался о двойных стандартах в международной политике после похищения США РИА Новости, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США

Журналист Рахман указал на двойные стандарты после атаки США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Британский журналист, обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X высказался о двойных стандартах в международной политике после похищения США венесуэльского президента Николаса Мадуро
"Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?" — поинтересовался он.
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу
