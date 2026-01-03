Рейтинг@Mail.ru
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
16:13 03.01.2026
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
в мире
пуэрто-рико
сша
карибское море
удары сша по венесуэле
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США

Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о массовой приостановке рейсов компаний США

© Flickr / Alfredo CottinСамолет в небе. Архивное фото
Самолет в небе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Flickr / Alfredo Cottin
Самолет в небе. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Международный аэропорт имени Луиса Муньоса Марина, ключевой в Пуэрто-Рико, заявил о массовой приостановке и возможной отмене рейсов американских авиакомпаний в связи с объявлением властями США о закрытии воздушного пространства в этой части Карибского моря.
"Международный аэропорт имени Луиса Муньоса Марина сообщает, что Федеральной администрацией авиации США объявлено временное закрытие воздушного пространства, включая район Пуэрто-Рико, в связи с ситуацией в сфере безопасности на фоне военной активности в Венесуэле... Большинство коммерческих рейсов американских авиакомпаний в аэропорт и из него приостановлены или могут быть отменены", - сообщил аэропорт.
