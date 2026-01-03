https://ria.ru/20260103/ssha-2066213227.html
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
Международный аэропорт имени Луиса Муньоса Марина, ключевой в Пуэрто-Рико, заявил о массовой приостановке и возможной отмене рейсов американских авиакомпаний в... РИА Новости, 03.01.2026
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
