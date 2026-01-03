https://ria.ru/20260103/ssha-2066212817.html
Лучше бы США атаковали военные базы "Бандеростана", заявил Медведев
Лучше бы США атаковали военные базы "Бандеростана", заявил Медведев
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана".
Он отметил, что президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте - "дрессированные украинские животные" отбились от рук.
"Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана", а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?" - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп
заявил, что США
успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле
. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро
и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе
были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара
в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.