Лучше бы США атаковали военные базы "Бандеростана", заявил Медведев - РИА Новости, 03.01.2026
16:08 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066212817.html
Лучше бы США атаковали военные базы "Бандеростана", заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что было бы неплохо, чтобы США атаковали военные... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:08:00+03:00
2026-01-03T16:08:00+03:00
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана".
Он отметил, что президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте - "дрессированные украинские животные" отбились от рук.
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
Вчера, 15:23
"Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана", а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?" - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Трампу следовало бы проявить активность в другом месте, заявил Медведев
Трампу следовало бы проявить активность в другом месте, заявил Медведев
Вчера, 15:55
 
