МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана".

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте - "дрессированные украинские животные" отбились от рук.

"Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы "Бандеростана", а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?" - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.