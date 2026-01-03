https://ria.ru/20260103/ssha-2066212729.html
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва - РИА Новости, 03.01.2026
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва
Атака США против Венесуэлы должна быть встречена решительной реакцией в рамках ООН, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:08:00+03:00
2026-01-03T16:08:00+03:00
2026-01-03T16:19:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
сша
луис инасиу лула да силва
оон
венесуэла
бразилия
удары сша по венесуэле, в мире, сша, луис инасиу лула да силва, оон, венесуэла, бразилия
Удары США по Венесуэле, В мире, США, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Венесуэла, Бразилия
