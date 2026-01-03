Рейтинг@Mail.ru
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 03.01.2026 (обновлено: 16:19 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066212729.html
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва - РИА Новости, 03.01.2026
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва
Атака США против Венесуэлы должна быть встречена решительной реакцией в рамках ООН, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:08:00+03:00
2026-01-03T16:19:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
сша
луис инасиу лула да силва
оон
венесуэла
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066213815.html
сша
венесуэла
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_16745150efb9d9e83d84080d6e08cf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удары сша по венесуэле, в мире, сша, луис инасиу лула да силва, оон, венесуэла, бразилия
Удары США по Венесуэле, В мире, США, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Венесуэла, Бразилия
ООН должна решительно отреагировать на атаку США, заявил да Силва

Да Силва: ООН должна решительно отреагировать на атаку США на Венесуэлу

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Атака США против Венесуэлы должна быть встречена решительной реакцией в рамках ООН, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Через Организацию Объединенных Наций международное сообщество должно решительно ответить на эту ситуацию", - говорится в его заявлении о случившемся.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ
Вчера, 16:18
 
Удары США по ВенесуэлеВ миреСШАЛуис Инасиу Лула да СилваООНВенесуэлаБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала