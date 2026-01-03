Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.01.2026
15:57 03.01.2026 (обновлено: 16:15 03.01.2026)
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД
Венесуэла на фоне атаки США будет осуществлять свое право на оборону на всех международных площадках, задействуя все доступные для этого механизмы, заявил глава РИА Новости, 03.01.2026
в мире
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
венесуэла
сша
в мире, удары сша по венесуэле, венесуэла, сша
В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД

Пинто: Венесуэла будет защищать свои права на международных площадках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла на фоне атаки США будет осуществлять свое право на оборону на всех международных площадках, задействуя все доступные для этого механизмы, заявил глава МИД республики Иван Хиль Пинто.
"Венесуэла на всех международных площадках, на всех международных форумах, будет осуществлять свое право на оборону, задействуя для этого все возможные механизмы", - сказал он.
В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США
 
 
