Венесуэла ничем не угрожала США, заявил Медведев

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что это жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала США.