Венесуэла ничем не угрожала США, заявил Медведев

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что это жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала США.
"Жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.