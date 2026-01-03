Рейтинг@Mail.ru
15:51 03.01.2026 (обновлено: 15:59 03.01.2026)
Венесуэла ничем не угрожала США, заявил Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что это жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала США.
"Жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Венесуэла будет защищать свои права, заявил глава МИД
ВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампНиколас МадуроСимон БоливарКаракасСШАВ мире
 
 
