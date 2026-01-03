Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 03.01.2026 (обновлено: 16:03 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066209820.html
Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле
Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал происходящее в Венесуэле "отличным примером миротворчества США". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:49:00+03:00
2026-01-03T16:03:00+03:00
венесуэла
дмитрий медведев
симон боливар
дональд трамп
россия
каракас
в мире
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066211150.html
венесуэла
россия
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, дмитрий медведев, симон боливар, дональд трамп, россия, каракас, в мире, удары сша по венесуэле
Венесуэла, Дмитрий Медведев, Симон Боливар, Дональд Трамп, Россия, Каракас, В мире, Удары США по Венесуэле
Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле

Медведев раскритиковал атаку США на Каракас

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал происходящее в Венесуэле "отличным примером миротворчества США".
"Отличный пример миротворчества США", - сообщил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации в Венесуэле, отметив, что жёсткая американская военная операция осуществлена в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
Вчера, 15:57
 
ВенесуэлаДмитрий МедведевСимон БоливарДональд ТрампРоссияКаракасВ миреУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала