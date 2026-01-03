Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 03.01.2026 (обновлено: 18:45 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066208440.html
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Акции американских нефтяных компаний поднялись после военной операции в Венесуэле, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:41:00+03:00
2026-01-03T18:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
симон боливар
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:255:720:660_1920x0_80_0_0_1296f70efcb14b53dade93ecc56c9f91.jpg
https://ria.ru/20260103/spectator-2066177466.html
https://ria.ru/20260103/odessa-2066147985.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:263:721:803_1920x0_80_0_0_60ae0ba14e948539d47eb95b28bce692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар, chevron , conocophillips, exxon mobil, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Симон Боливар, Chevron , ConocoPhillips, Exxon Mobil, Удары США по Венесуэле
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу

Дипломат Прауд: акции нефтяных компаний США взлетели после атаки на Венесуэлу

© Фото : соцсетиВзрывы в Каракасе, Венесуэла
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрывы в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Акции американских нефтяных компаний поднялись после военной операции в Венесуэле, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
«

"После операции США в Венесуэле стоимость акций ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron поднялись на два-три процента. Самое подходящее время для покупки акций американских нефтяных компаний", — написал он.

Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
Вчера, 12:36
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Ситуация в Одессе вызвала переполох в США
Вчера, 10:05
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСимон БоливарChevronConocoPhillipsExxon MobilУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала