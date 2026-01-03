https://ria.ru/20260103/ssha-2066208440.html
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Акции американских нефтяных компаний поднялись после военной операции в Венесуэле, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:41:00+03:00
2026-01-03T15:41:00+03:00
2026-01-03T18:45:00+03:00
венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар, chevron, conocophillips, exxon mobil
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат Прауд: акции нефтяных компаний США взлетели после атаки на Венесуэлу