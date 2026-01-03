Рейтинг@Mail.ru
Мадуро и его жена вскоре предстанут перед судом США, заявила генпрокурор - РИА Новости, 03.01.2026
15:33 03.01.2026 (обновлено: 15:39 03.01.2026)
Мадуро и его жена вскоре предстанут перед судом США, заявила генпрокурор
Мадуро и его жена вскоре предстанут перед судом США, заявила генпрокурор
в мире
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
памела бонди
в мире, сша, удары сша по венесуэле, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, памела бонди
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Памела Бонди
Мадуро и его жена вскоре предстанут перед судом США, заявила генпрокурор

© YURI CORTEZМадуро с женой
© YURI CORTEZ
Мадуро с женой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед американским судом по выдвинутым обвинениям, заявила в субботу генеральный прокурор США Памела Бонди.
"В ближайшее время они предстанут перед всей мощью американского правосудия — на американской земле, в американских судах", — говорится в ее заявлении, опубликованном в аккаунте в соцсети X.
Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных "за блестяще проведённую и успешную операцию по захвату двух предполагаемых международных наркоторговцев".
Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США
