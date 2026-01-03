Рейтинг@Mail.ru
Удары США в Венесуэле были нацелены на военные объекты, сообщает FT
15:31 03.01.2026
Удары США в Венесуэле были нацелены на военные объекты, сообщает FT
в мире
сша
каракас
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
каракас
венесуэла
Удары США в Венесуэле были нацелены на военные объекты, сообщает FT

Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Удары США в Венесуэле, по всей видимости, были нацелены на военные объекты и стратегическую инфраструктуру, как вышки сотовой связи, сообщает издание Financial Times со ссылкой на местную жительницу.
"Удары, по всей видимости, были нацелены на военные объекты и стратегическую инфраструктуру, такую как вышки сотовой связи", - пишет газета.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации
