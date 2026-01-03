https://ria.ru/20260103/ssha-2066206461.html
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер - РИА Новости, 03.01.2026
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 03.01.2026
