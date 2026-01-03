Рейтинг@Mail.ru
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер - РИА Новости, 03.01.2026
15:29 03.01.2026 (обновлено: 15:39 03.01.2026)
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, кир стармер, дональд трамп, николас мадуро, великобритания, сша
В мире, Венесуэла, Кир Стармер, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Великобритания, США
Британия не участвовала в операции США в Венесуэле, заявил Стармер

Стармер: Британия не участвовала в операции США в Венесуэле

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News.
"Стармер отреагировал на операцию в Венесуэле, проведенную сегодня утром, заявив, что Великобритания не причастна к ударам США по Каракасу", - передает телеканал.
Он также отметил, что пока не обсуждал удары с президентом США Дональдом Трампом.
"Я хочу обсудить это как с президентом, так и с союзниками", - добавил он.
Комментируя заявление Трампа о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен, Стармер заявил, что сначала хочет установить все факты о произошедшем.
"Как вы знаете, я всегда говорю и верю, что мы должны соблюдать международное право", - добавил он.
Премьер-министр также отметил, что в Венесуэле проживает около 500 британцев, и подчеркнул, что правительство находится на связи с британским посольством в Каракасе.
Мадуро с женой - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро и его жена вскоре предстанут перед судом США, заявила генпрокурор
Вчера, 15:33
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
