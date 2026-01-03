https://ria.ru/20260103/ssha-2066206262.html
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка - РИА Новости, 03.01.2026
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены "обвинения" в Южном округе Нью-Йорка, заявила в субботу генеральный прокурор США... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:27:00+03:00
2026-01-03T15:27:00+03:00
2026-01-03T16:41:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
памела бонди
сша
нью-йорк (город)
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066216971.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро, памела бонди, сша, нью-йорк (город), силия флорес
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Памела Бонди, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка
США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в суде Нью-Йорка