США нанесли удары по авиабазе имени Миранды в Венесуэле, пишет WP
Удары США в Венесуэле пришлись в том числе по авиабазе имени генералиссимуса Миранды, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла
сша
каракас
WP: США нанесли удары по авиабазе имени Миранды в Венесуэле