Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС осудило удары США по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066202203.html
ХАМАС осудило удары США по Венесуэле
ХАМАС осудило удары США по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
ХАМАС осудило удары США по Венесуэле
Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:59:00+03:00
2026-01-03T14:59:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
симон боливар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188741_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_dde30a04d94f1e3457e11c9de05a62a9.jpg
https://ria.ru/20260103/niderlandy-2066202030.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188741_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_4c3be17ae87d18e44f37d2e12b6f4511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар, хамас, оон
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Симон Боливар, ХАМАС, ООН
ХАМАС осудило удары США по Венесуэле

ХАМАС назвало удары США по Венесуэле проявлением американского империализма

© REUTERS / Maxwell BricenoЖители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных Штатов, говорится в заявлении организации.
"Настоящая агрессия стала продолжением несправедливой политики США, вмешательства во внутренние дела, за которыми скрываются империалистические амбиции. Это уже привело к втягиванию ряда стран в конфликты, ставшие прямой угрозой международной безопасности и миру", - говорится в документе.
В ХАМАС также призвали Совет безопасности ООН положить конец таким действиям.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам
Вчера, 14:58
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСимон БоливарХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала