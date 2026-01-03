МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных Штатов, говорится в заявлении организации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.