МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных Штатов, говорится в заявлении организации.
"Настоящая агрессия стала продолжением несправедливой политики США, вмешательства во внутренние дела, за которыми скрываются империалистические амбиции. Это уже привело к втягиванию ряда стран в конфликты, ставшие прямой угрозой международной безопасности и миру", - говорится в документе.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.