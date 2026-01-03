https://ria.ru/20260103/ssha-2066201666.html
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP - РИА Новости, 03.01.2026
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:55:00+03:00
2026-01-03T14:55:00+03:00
2026-01-03T14:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197112_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_30ab510cef147dc48080c228907d5662.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066201167.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197112_0:0:1142:856_1920x0_80_0_0_0b118bce66fd9183dcc8fb2a1269e428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, симон боливар, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP
AP: атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут