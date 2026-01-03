Рейтинг@Mail.ru
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP - РИА Новости, 03.01.2026
14:55 03.01.2026
Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, сообщило AP
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, симон боливар, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу длилась менее получаса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Сама атака длилась менее 30 минут", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро
