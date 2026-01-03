Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Правительство США понесет ответственность за все, что случится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой, сообщил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
"Я решительно осуждаю трусливую атаку, совершенную рано утром против гражданских целей нашей родины... Я не только прошу подтверждения того, что Мадуро и его жена Силия Флорес живы, но и возлагаю ответственность за любые обстоятельства, которые могут произойти с нашим президентом", - сказал Сааб, заявление которого транслировал телеканал Telesur.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News позже сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Трамп также заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, добавив, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.