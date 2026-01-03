Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро
14:51 03.01.2026 (обновлено: 15:03 03.01.2026)
Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро
в мире, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, каракас, сша
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Каракас, США
Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро

Генпрокурор Венесуэлы: США несут ответственность за судьбу Мадуро и его жены

© AP Photo / Cristian HernandezСторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Правительство США понесет ответственность за все, что случится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой, сообщил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
"Я решительно осуждаю трусливую атаку, совершенную рано утром против гражданских целей нашей родины... Я не только прошу подтверждения того, что Мадуро и его жена Силия Флорес живы, но и возлагаю ответственность за любые обстоятельства, которые могут произойти с нашим президентом", - сказал Сааб, заявление которого транслировал телеканал Telesur.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News позже сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Трамп также заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, добавив, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Изображения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
