Генпрокурор Венесуэлы: США будут нести ответственность за судьбу Мадуро

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Правительство США понесет ответственность за все, что случится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой, сообщил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Трамп также заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, добавив, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.