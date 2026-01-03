https://ria.ru/20260103/ssha-2066200226.html
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы
Атака США на Венесуэлу нарушает все международные соглашения, считает генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:46:00+03:00
