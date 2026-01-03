Рейтинг@Mail.ru
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 03.01.2026 (обновлено: 15:19 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066200226.html
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы
Атака США на Венесуэлу нарушает все международные соглашения, считает генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:46:00+03:00
2026-01-03T15:19:00+03:00
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_470:721:2829:2048_1920x0_80_0_0_95e7aa66d2c1f91e11cb2ea4b85a66bc.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066204677.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4274d8323ad18c1a74d66a414441037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США
Атака США нарушает международные соглашения, заявил генпрокурор Венесуэлы

Генпрокурор Венесуэлы: атака США нарушает все международные соглашения

© AP Photo / Cristian HernandezБронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу нарушает все международные соглашения, считает генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"Я думаю, что это (атака США - ред.) нарушает все международные соглашения", - сказал Сааб, заявление которого транслировал телеканал Telesur.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Вчера, 15:17
 
В миреВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала