https://ria.ru/20260103/ssha-2066197698.html
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы
Президент Чили Габриэль Борич осудил военные действия США в отношении Венесуэлы и призвал к мирному урегулированию кризиса. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:37:00+03:00
2026-01-03T14:37:00+03:00
2026-01-03T14:39:00+03:00
в мире
чили
габриэль борич
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066195680_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e54fe74d5cb059bf665d45505ae3974.jpg
https://ria.ru/20260103/oon-2066197918.html
чили
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066195680_139:0:1280:856_1920x0_80_0_0_7b5e83ce64d99c3fd3ace3b78ec85b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили, габриэль борич, удары сша по венесуэле, венесуэла, сша
В мире, Чили, Габриэль Борич, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы
Чили осудила атаку США против Венесуэлы и призвала к мирному разрешению кризиса