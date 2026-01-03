Рейтинг@Mail.ru
14:37 03.01.2026 (обновлено: 14:39 03.01.2026)
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы
Чили осудила действия США в отношении Венесуэлы
Президент Чили Габриэль Борич осудил военные действия США в отношении Венесуэлы и призвал к мирному урегулированию кризиса. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, чили, габриэль борич, удары сша по венесуэле, венесуэла, сша
В мире, Чили, Габриэль Борич, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США
Вид на Каракас после взрывов
Вид на Каракас после взрывов
Вид на Каракас после взрывов
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич осудил военные действия США в отношении Венесуэлы и призвал к мирному урегулированию кризиса.
"Мы выражаем обеспокоенность и осуждаем военные действия Соединённых Штатов, которые происходят на территории Венесуэлы, и призываем искать мирный выход из серьёзного кризиса, затронувшего страну", - написал Борич в социальной сети X.
По словам чилийского лидера, кризис должен быть урегулирован путем диалога и при поддержке многосторонних международных механизмов, а не с применением силы или иностранного вмешательства.
