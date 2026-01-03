Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле, организация активно следит за ситуацией в стране.
"Конференция глав правительств КАРИКОМ провела встречу рано утром 3 января после появления сведений о военных действиях в Венесуэле. КАРИКОМ активно следит за ситуацией, которая вызывает серьезную обеспокоенность в регионе и может иметь последствия для соседних стран", - говорится в заявлении организации в соцсети X.
В сообщении также отмечается, что КАРИКОМ продолжит уведомлять жителей региона о ситуации в Венесуэле.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.