
Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
14:33 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066196860.html
Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу
Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу
Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле, организация активно следит за ситуацией в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:33:00+03:00
2026-01-03T14:33:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
в мире, венесуэла, сша, каракас, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Страны Карибского сообщества провели встречу после атаки США на Венесуэлу

КАРИКОМ провело встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле, организация активно следит за ситуацией в стране.
"Конференция глав правительств КАРИКОМ провела встречу рано утром 3 января после появления сведений о военных действиях в Венесуэле. КАРИКОМ активно следит за ситуацией, которая вызывает серьезную обеспокоенность в регионе и может иметь последствия для соседних стран", - говорится в заявлении организации в соцсети X.
В сообщении также отмечается, что КАРИКОМ продолжит уведомлять жителей региона о ситуации в Венесуэле.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
В миреВенесуэлаСШАКаракасСимон БоливарДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
