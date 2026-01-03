МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла , и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН , на который возложена главная ответственность за поддержание мира", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым.