МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны. РИА Новости, 03.01.2026
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла
, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН
, на который возложена главная ответственность за поддержание мира", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым.
"Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы", заявили в белорусском МИД.