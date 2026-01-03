Рейтинг@Mail.ru
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид
14:21 03.01.2026
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид - РИА Новости, 03.01.2026
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид
Украина потеряла целое поколение людей из-за жадности своих олигархов, сговорившихся с Европой и США, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT,... РИА Новости, 03.01.2026
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид

Экс-помощница Байдена Рид: Украина потеряла целое поколение

Украинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украина потеряла целое поколение людей из-за жадности своих олигархов, сговорившихся с Европой и США, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
"Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками", - сказала Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как отметила в конце декабря 2024 года в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января 2025 года сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Экс-помощница Байдена рассказала об угрозах от украинцев
Вчера, 08:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
