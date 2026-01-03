МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украина потеряла целое поколение людей из-за жадности своих олигархов, сговорившихся с Европой и США, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.
"Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками", - сказала Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как отметила в конце декабря 2024 года в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января 2025 года сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.