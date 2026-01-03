МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украина потеряла целое поколение людей из-за жадности своих олигархов, сговорившихся с Европой и США, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.

Как отметила в конце декабря 2024 года в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января 2025 года сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.