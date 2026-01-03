https://ria.ru/20260103/ssha-2066167124.html
CNN: комитет сената США по ВС не знал о планах по атаке на Венесуэлу
CNN: комитет сената США по ВС не знал о планах по атаке на Венесуэлу
Профильный комитет сената США по вооружённым силам не был заранее уведомлён о возможных военных действиях в Венесуэле, сообщил в субботу телеканал CNN со... РИА Новости, 03.01.2026
