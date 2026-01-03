Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе - РИА Новости, 03.01.2026
11:42 03.01.2026
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы Венесуэлы.
2026-01-03T11:42:00+03:00
2026-01-03T11:42:00+03:00
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы Венесуэлы.
"(США - ред.) ударили по нескольким объектам на газопроводе. Взрывы продолжаются", - рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.
