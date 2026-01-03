https://ria.ru/20260103/ssha-2066166183.html
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе - РИА Новости, 03.01.2026
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы Венесуэлы. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:42:00+03:00
2026-01-03T11:42:00+03:00
2026-01-03T11:42:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162691_0:116:476:384_1920x0_80_0_0_0d1291ab70e12f2af8453192d754b68d.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
сша
каракас
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162691_0:27:476:384_1920x0_80_0_0_053786fb4b76c44256cc9b0d83cd0019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каракас, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе
США нанесли удары по газопроводу в Каракасе