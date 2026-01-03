https://ria.ru/20260103/ssha-2066163213.html
США в данный момент наносят удары по Венесуэле, пишет Reuters
США в данный момент наносят удары по Венесуэле, пишет Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
США в данный момент наносят удары по Венесуэле, пишет Reuters
США в данный момент наносят удары по Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:27:00+03:00
2026-01-03T11:27:00+03:00
2026-01-03T11:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066148576_438:413:3009:1859_1920x0_80_0_0_cab5d5ff3aa6680cfd65476f4aea1106.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066148576_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c0e75993ad1d2dbb72069ed81d693c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
США в данный момент наносят удары по Венесуэле, пишет Reuters
Reuters: США продолжают сейчас наносить удары по Венесуэле