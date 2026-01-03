Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
11:05 03.01.2026 (обновлено: 12:03 03.01.2026)
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"По словам источников, Белый дом подтвердил, что Соединённые Штаты наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции", - заявил ведущий Fox News Эрик Шон в эфире телеканала.
 
