Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
2026-01-03
2026-01-03T11:05:00+03:00
2026-01-03T12:03:00+03:00
Американские СМИ: "Белый дом подтвердил военную операцию против Венесуэлы"
Американские СМИ сообщают, что Белый дом «подтвердил военную операцию» против Венесуэлы.
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ
