https://ria.ru/20260103/ssha-2066155808.html
США не удастся взять под контроль ресурсы, заявили в Венесуэле
США не удастся взять под контроль ресурсы, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
США не удастся взять под контроль ресурсы, заявили в Венесуэле
Власти Венесуэлы заявили, что США не смогут взять под контроль венесуэльские ресурсы, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:54:00+03:00
2026-01-03T10:54:00+03:00
2026-01-03T10:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066154355_0:185:688:572_1920x0_80_0_0_6be110791bba940ff5ad62f3ccbee866.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066154355_0:120:688:636_1920x0_80_0_0_89991d17d9dc896a582c53750c32870a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
США не удастся взять под контроль ресурсы, заявили в Венесуэле
Венесуэла заявила, что США не удастся взять под контроль ресурсы страны