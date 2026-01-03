https://ria.ru/20260103/ssha-2066135921.html
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Количество заявок на участие в американской программе розыгрыша грин-карт за последние 10 лет увеличилось в два раза, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав открытые данные.
В лотерее на 2015 финансовый год было зарегистрировано около 9,4 миллиона участников, а к 2025 финансовому году это число достигло почти 21 миллиона человек.
При этом число победителей изменилось незначительно - в лотерее на 2015 год выиграло 131,060 человек, а через 10 лет - 125,514.
Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США
. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.
В декабре министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете
прибыл в страну по этой программе.