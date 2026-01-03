Рейтинг@Mail.ru
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066135921.html
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет - РИА Новости, 03.01.2026
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет
Количество заявок на участие в американской программе розыгрыша грин-карт за последние 10 лет увеличилось в два раза, выяснил корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T07:19:00+03:00
2026-01-03T07:19:00+03:00
в мире
сша
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_0:101:2500:1507_1920x0_80_0_0_238689b754ad5f75e4d31b2b8511323b.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064494035.html
https://ria.ru/20251221/ssha-2063597940.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_179:0:2322:1607_1920x0_80_0_0_6b255801bc0ebd3899d2e59d51dd758c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брауновский университет
В мире, США, Брауновский университет
Количество участников розыгрыша грин-карт в США выросло вдвое за десять лет

РИА Новости: число участников розыгрыша грин-карт в США выросло за десять лет

© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Fotolia / Roman Lipovskiy
Грин-карта и доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Количество заявок на участие в американской программе розыгрыша грин-карт за последние 10 лет увеличилось в два раза, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав открытые данные.
В лотерее на 2015 финансовый год было зарегистрировано около 9,4 миллиона участников, а к 2025 финансовому году это число достигло почти 21 миллиона человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Миграционная политика Трампа не сказалась на числе выигравших грин-карту
25 декабря 2025, 05:07
При этом число победителей изменилось незначительно - в лотерее на 2015 год выиграло 131,060 человек, а через 10 лет - 125,514.
Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.
В декабре министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе.
Грин-карта - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия и Украина лидируют по числу победителей в лотерее грин-карт
21 декабря 2025, 06:49
 
В миреСШАБрауновский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала