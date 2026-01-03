https://ria.ru/20260103/ssha-2066130186.html
В тезисах о торговле США говорится о недопустимости санкций, заявила шерпа
В тезисах о торговле США говорится о недопустимости санкций, заявила шерпа - РИА Новости, 03.01.2026
В тезисах о торговле США говорится о недопустимости санкций, заявила шерпа
Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T03:39:00+03:00
2026-01-03T03:39:00+03:00
2026-01-03T03:41:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg
https://ria.ru/20260102/g20-2066037488.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_41212f26f37340315606dfd9c3af7765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), светлана лукаш, большая двадцатка
Россия, США, Вашингтон (штат), Светлана Лукаш, Большая двадцатка
В тезисах о торговле США говорится о недопустимости санкций, заявила шерпа
Шерпа Лукаш: приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций