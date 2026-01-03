Рейтинг@Mail.ru
02:31 03.01.2026
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*

Bloomberg: Зеленский назначением Буданова попытался ослабить давление на себя

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение на пост руководителя офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* может снизить политическое давление на главу киевского режима, пишет американское агентство Bloomberg.
"Назначение Буданова* может помочь ослабить политическое давление на Зеленского", — говорится в материале.
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
Как считает издание, Зеленский сделал перестановки не по своей воле, а столкнувшись с растущим международным давлением из-за коррупционного скандала и недовольством общества из-за провалов на фронте.
"Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух", — подчеркивает издание.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР
Вчера, 21:27
 
В миреВладимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины
 
 
