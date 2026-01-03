https://ria.ru/20260103/ssha-2066127679.html
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова* - РИА Новости, 03.01.2026
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*
Назначение на пост руководителя офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* может снизить... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
владимир зеленский
министерство обороны украины
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066124025.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066112867.html
Новости
в мире, владимир зеленский, министерство обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*
Bloomberg: Зеленский назначением Буданова попытался ослабить давление на себя
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Назначение на пост руководителя офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* может снизить политическое давление на главу киевского режима, пишет американское агентство Bloomberg
"Назначение Буданова* может помочь ослабить политическое давление на Зеленского
", — говорится в материале.
Как считает издание, Зеленский сделал перестановки не по своей воле, а столкнувшись с растущим международным давлением из-за коррупционного скандала и недовольством общества из-за провалов на фронте.
"Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух", — подчеркивает издание.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.
* Внесен в список террористов и экстремистов