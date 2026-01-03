https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066220107.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:53:00+03:00
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 января 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и ВПК Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотника, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие бронемашины, 1 636 реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 50 714 единиц автомобильной техники.