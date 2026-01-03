https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066134229.html
В Черниговской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ
В Черниговской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
В Черниговской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ
Склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ попали под удар в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
черниговская область
2026
