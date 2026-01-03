ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени получая корректировку от расчетов войск беспилотных систем, что обеспечило оперативное внесение корректировок и позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-миллиметрвых осколочно-фугасных снарядов, объяснили в Минобороны РФ.