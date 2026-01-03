https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066132356.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов формирований ВСУ
на Красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени получая корректировку от расчетов войск беспилотных систем, что обеспечило оперативное внесение корректировок и позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-миллиметрвых осколочно-фугасных снарядов, объяснили в Минобороны РФ.
"Точное и своевременное уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника значительно ослабило позиции украинских формирований, создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что воины-танкисты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжат обеспечивать поддержку наступающих войск, внося свой вклад в успешное выполнение задач на линии боевого соприкосновения.