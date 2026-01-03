Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.01.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 03.01.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени получая корректировку от расчетов войск беспилотных систем, что обеспечило оперативное внесение корректировок и позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-миллиметрвых осколочно-фугасных снарядов, объяснили в Минобороны РФ.
"Точное и своевременное уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника значительно ослабило позиции украинских формирований, создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что воины-танкисты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжат обеспечивать поддержку наступающих войск, внося свой вклад в успешное выполнение задач на линии боевого соприкосновения.
Специальная военная операция на Украине
 
 
