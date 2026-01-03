https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066131020.html
Российский морпех "заарканил" вражескую "Бабу Ягу" в ДНР
Российский морпех "заарканил" вражескую "Бабу Ягу" в ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Российский морпех "заарканил" вражескую "Бабу Ягу" в ДНР
Боец ВС РФ поразил украинский тяжёлый беспилотник типа "Баба-Яга" с применением верёвки, при этом собственный разведывательный дрон удалось сохранить, рассказал РИА Новости, 03.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066137886_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_f9375778f563af59a73566ac5d739fc0.jpg
Боец о поражении украинского тяжелого БПЛА с помощью веревки
Боец ВС РФ поразил украинский тяжёлый беспилотник с помощью верёвки, при этом собственный дрон удалось сохранить, рассказал РИА Новости оператор с позывным "Крепыш" из 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр".
Российский морпех "заарканил" вражескую "Бабу Ягу" в ДНР
ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Боец ВС РФ поразил украинский тяжёлый беспилотник типа "Баба-Яга" с применением верёвки, при этом собственный разведывательный дрон удалось сохранить, рассказал РИА Новости оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда "Шторм", действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Крепыш".
По его словам, тяжёлый беспилотник противника был задействован для ударов по российским штурмовым подразделениям.
"Они (боевики ВСУ
– ред.) видят передвижение нашей пехоты, и сразу прилетает "Баба-Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.). У неё, скажем так, хорошая боевая часть — одним сбросом она может накрыть целую штурмовую группу", — рассказал "Крепыш".
Оператор отметил, что обнаружил дрон противника в воздухе и принял решение идти на сближение.
"Я заметил "Бабу-Ягу", подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою верёвку", — пояснил он.
По словам бойца, расчёт оказался верным.
"Это получилось. "Баба-Яга" с боевой частью упала на землю", — добавил морпех.
При этом, как подчеркнул оператор БПЛА, собственный дрон удалось сохранить.
"Нет, свою "птицу" (дрон – ред.) я не потерял. Мы стараемся делать так, чтобы в момент, когда верёвка наматывается, она отваливалась от "сбросника" (механизма сброса боеприпаса - ред.). В итоге верёвка улетает вместе с вражеским дроном, а наш беспилотник остаётся цел", — добавил "Крепыш".