Российский морпех "заарканил" вражескую "Бабу Ягу" в ДНР

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Боец ВС РФ поразил украинский тяжёлый беспилотник типа "Баба-Яга" с применением верёвки, при этом собственный разведывательный дрон удалось сохранить, рассказал РИА Новости оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда "Шторм", действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Крепыш".

По его словам, тяжёлый беспилотник противника был задействован для ударов по российским штурмовым подразделениям.

"Они (боевики ВСУ – ред.) видят передвижение нашей пехоты, и сразу прилетает "Баба-Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.). У неё, скажем так, хорошая боевая часть — одним сбросом она может накрыть целую штурмовую группу", — рассказал "Крепыш".

Оператор отметил, что обнаружил дрон противника в воздухе и принял решение идти на сближение.

"Я заметил "Бабу-Ягу", подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою верёвку", — пояснил он.

По словам бойца, расчёт оказался верным.

"Это получилось. "Баба-Яга" с боевой частью упала на землю", — добавил морпех.

При этом, как подчеркнул оператор БПЛА, собственный дрон удалось сохранить.