Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
"Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" спас сотни бойцов на передовой… Во время накатов ВСУ
в курском приграничье он помог более чем сотне раненых за несколько дней, спал тогда по 30–40 минут с перерывами", - рассказали в НФ.
На позиции "Сирота" организовал импровизированный госпиталь, где он встречает бойцов и делает все для спасения их жизни. Кроме того, медик оказывал помощь раненым прямо под обстрелами.
"В одном из боёв ему пришлось спасать "трёхсотого" с пробитым лёгким, которое вылезло наружу", - добавили в организации.