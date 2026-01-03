Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.

"Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" спас сотни бойцов на передовой… Во время накатов ВСУ в курском приграничье он помог более чем сотне раненых за несколько дней, спал тогда по 30–40 минут с перерывами", - рассказали в НФ.

На позиции "Сирота" организовал импровизированный госпиталь, где он встречает бойцов и делает все для спасения их жизни. Кроме того, медик оказывал помощь раненым прямо под обстрелами.