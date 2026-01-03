Рейтинг@Mail.ru
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
Специальная военная операция на Украине
 
03.01.2026
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье - РИА Новости, 03.01.2026
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066122308.html
происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье

РИА Новости: медик "Ахмата" спас более ста раненых в курском приграничье

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
"Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" спас сотни бойцов на передовой… Во время накатов ВСУ в курском приграничье он помог более чем сотне раненых за несколько дней, спал тогда по 30–40 минут с перерывами", - рассказали в НФ.
На позиции "Сирота" организовал импровизированный госпиталь, где он встречает бойцов и делает все для спасения их жизни. Кроме того, медик оказывал помощь раненым прямо под обстрелами.
"В одном из боёв ему пришлось спасать "трёхсотого" с пробитым лёгким, которое вылезло наружу", - добавили в организации.
Специальная военная операция на Украине
 
 
