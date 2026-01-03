https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066122308.html
Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища
Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища - РИА Новости, 03.01.2026
Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища
Рядовой российских Вооруженных Сил Дмитрий Абрамов в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил несколько дронов, атаковавших российскую...
специальная военная операция на украине
россия
россия
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
россия
Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища
Рядовой ВС РФ Абрамов сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Дмитрий Абрамов в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил несколько дронов, атаковавших российскую бронетехнику, а затем на себе вынес до точки эвакуации раненого товарища, сообщили в Минобороны РФ.
"Во время очередного выезда, передвигаясь на квадроцикле по открытому участку местности, гвардии ефрейтор Абрамов обнаружил приближающиеся вражеские дроны-камикадзе. Дмитрий быстро сориентировался и открыл по ним огонь, в результате чего беспилотники взорвались в воздухе и не долетели до позиции танка, который он прикрывал", - говорится в сообщении.
На закрытой огневой позиции один вражеский беспилотник обошел расчет с противоположной стороны и нанес удар по личному составу. В результате один российский военнослужащий получил ранение. Абрамов сразу же оказал ему первую помощь, после чего отошел на безопасное расстояние и продолжил отражать атаку дронов. Точными выстрелами из штатного оружия он уничтожил еще три беспилотника противника, подчеркнули в Минобороны РФ.
В дальнейшем рядовой заметил двигавшийся в сторону танка дрон и уничтожил этот беспилотник выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.
"После выполненной боевой задачи и замены расчета, Дмитрий на себе вытащил одного из раненых товарищей на точку эвакуации, до которой было порядка 2,5 километра", - добавили в МО РФ.