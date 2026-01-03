Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Дмитрий Абрамов в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил несколько дронов, атаковавших российскую бронетехнику, а затем на себе вынес до точки эвакуации раненого товарища, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время очередного выезда, передвигаясь на квадроцикле по открытому участку местности, гвардии ефрейтор Абрамов обнаружил приближающиеся вражеские дроны-камикадзе. Дмитрий быстро сориентировался и открыл по ним огонь, в результате чего беспилотники взорвались в воздухе и не долетели до позиции танка, который он прикрывал", - говорится в сообщении.

На закрытой огневой позиции один вражеский беспилотник обошел расчет с противоположной стороны и нанес удар по личному составу. В результате один российский военнослужащий получил ранение. Абрамов сразу же оказал ему первую помощь, после чего отошел на безопасное расстояние и продолжил отражать атаку дронов. Точными выстрелами из штатного оружия он уничтожил еще три беспилотника противника, подчеркнули в Минобороны РФ.

В дальнейшем рядовой заметил двигавшийся в сторону танка дрон и уничтожил этот беспилотник выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.